Куин Снайдер о вызове Рисаше на Турнир восходящих звезд: «Это признание»
Куин Снайдер отдал должное 1-му номеру драфта Заккари Рисаше.
Форвард вошел в число участников Турнира восходящих звезд НБА.
«Это признание. Каждый раз, когда кто-то из ваших игроков получает такое признание, остается только порадоваться, особенно зная, какую работу проделал человек.
Самое уникальное в Заке – тот факт, что он просто продолжает выходить на площадку и делать свое дело. Вызов на Звездный уикенд – это признание того уровня упорства, который нужен, чтобы продолжать совершенствоваться в карьере, особенно когда вам 19», – считает главный тренер «Хоукс».
В дебютном сезоне в НБА Рисаше набирает 10,5 очка, 3,6 подбора и 1,2 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети MalikATL
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