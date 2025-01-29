Куин Снайдер о вызове Рисаше на Турнир восходящих звезд: «Это признание»

Куин Снайдер отдал должное 1-му номеру драфта Заккари Рисаше.

Форвард вошел в число участников Турнира восходящих звезд НБА.

«Это признание. Каждый раз, когда кто-то из ваших игроков получает такое признание, остается только порадоваться, особенно зная, какую работу проделал человек.

Самое уникальное в Заке – тот факт, что он просто продолжает выходить на площадку и делать свое дело. Вызов на Звездный уикенд – это признание того уровня упорства, который нужен, чтобы продолжать совершенствоваться в карьере, особенно когда вам 19», – считает главный тренер «Хоукс».

В дебютном сезоне в НБА Рисаше набирает 10,5 очка, 3,6 подбора и 1,2 передачи.