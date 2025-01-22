Леброн Джеймс вколотил сверху с сопротивлением Валанчюнаса после навеса Ривза

Леброн Джеймс исполнил шикарный данк в матче с «Уизардс».

40-летний форвард «Лейкерс » вколотил сверху с сопротивлением Йонаса Валанчюнаса после навеса Остина Ривза .

В активе Джеймса 21 очко, 10 подборов и 13 передач в победной встрече.