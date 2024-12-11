«Бруклин» не заинтересован в обмене с «Милуоки», так как сам надеется заполучить Янниса Адетокумбо

«Милуоки» вряд ли выменяет кого-то из «Бруклина».

«Нетс» не заинтересованы в трейдах с «Бакс», потому что стратегической целью клуба в будущем является Яннис Адетокумбо .

«Вряд ли они станут помогать «Милуоки », потому что ждут Янниса», – информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Предполагается, что «Бакс» могут попытаться заполучить Кэма Джонсона в обмен на Криса Миддлтона и пик первого раунда 2031 года без защиты. первым