Стефен Карри получил возможность для отдыха в матче с «Джаз». «Уорриорз» рассчитывают на него в игре с «Тандер»
Стефен Карри пропускает матч против «Джаз».
«Голден Стэйт» решил оставить своего лидера в резерве, чтобы он мог посвятить время реабилитации беспокоящего его коленного сустава.
«Уорриорз» при этом рассчитывают на 2-кратного MVP в игре с «Тандер», которая состоится в среду и станет для команды второй за два дня.
«Мы должны действовать умно с учетом трех матчей за четыре дня», – отметил главный тренер «воинов» Стив Керр.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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