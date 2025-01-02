Рич Пол известил клубы о том, что Де’Аарон Фокс не станет продлевать контракт с «Кингз» в межсезонье (Крис Дэвис)

Де’Аарон Фокс не заинтересован в выступлении за «Сакраменто».

Агент Рич Пол и его окружение распространили внутри лиги информацию о том, что разыгрывающий не станет подписывать продление контракта с «Кингз» и попытается форсировать обмен в межсезонье-2025.

Об этом сообщает в соцсети Х журналист Крис Дэвис.

Интерес к Фоксу проявляют «Оклахома», «Орландо», «Бруклин», «Сан-Антонио», «Хьюстон» и «Торонто».