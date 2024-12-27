Скаут НБА: «Действия «Хьюстона» могут изменить картину всей лиги»
В НБА внимательно наблюдают за активностью «Рокетс».
Команда обладает разнообразными активами, занимает 2-е место на Западе с результатом 21-9, имея молодой состав, и при этом имеет явные стороны, требующие усиления.
«Хьюстон» считается основным претендентом на проведение крупной сделки в это трансферное окно.
«Их действия могут поменять всю картину лиги», – заявил ESPN один из скаутов Восточной конференции.
«Рокетс» называются в числе фаворитов на приобретение разыгрывающего «Сакраменто» Де’Аарона Фокса в случае его доступности на рынке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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