Скаут НБА: «Действия «Хьюстона» могут изменить картину всей лиги»

В НБА внимательно наблюдают за активностью «Рокетс».

Команда обладает разнообразными активами, занимает 2-е место на Западе с результатом 21-9, имея молодой состав, и при этом имеет явные стороны, требующие усиления.

«Хьюстон » считается основным претендентом на проведение крупной сделки в это трансферное окно.

«Их действия могут поменять всю картину лиги», – заявил ESPN один из скаутов Восточной конференции.

«Рокетс» называются в числе фаворитов на приобретение разыгрывающего «Сакраменто » Де’Аарона Фокса в случае его доступности на рынке.