Кевин Янг: «Даже когда Егор Демин переживал трудные времена, его уверенность не пошатнулась»
Кевин Янг отметил, что предыдущий матч добавил уверенности Егору Демину.
«Безусловно, в прошлом матче Егор сделал шаг в правильном направлении. Даже когда он переживал трудные времена, его уверенность не пошатнулась, он просто пытался разобраться. Я имею в виду стиль игры и защиту тех, против кого он играет.
Многое у него начинает налаживаться. Когда проводишь такой матч, попадаешь с игры, попадаешь с линии штрафных, это добавляет уверенности. Я доволен его отношением к трудностям», – сказал главный тренер университета Бригама Янга.
Российский разыгрывающий BYU Егор Демин набрал 15 очков, реализовав 3 из 5 из-за дуги и 6 из 7 с линии, сделал 5 подборов и 7 передач в победном матче против «Цинциннати» (80:52).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал BYUtv Sports Nation
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