Мело Тримбл стал героем промо-видео ЦСКА к матчу против «Зенита»

ЦСКА представил промо-видео к матчу Лиги ВТБ против «Зенита».

Героем ролика стал разыгрывающий армейцев Мело Тримбл , которому в день матча исполнится 30 лет.

Встреча состоится 2 февраля в московском «Мегаспорте».