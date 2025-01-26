Андреас Пистиолис о победе над «Уралмашем»: «Задали тон с самого начала»
Андреас Пистиолис прокомментировал гостевую победу ЦСКА над «Уралмашем» – 94:67.
«Во-первых, в очередной раз хочу сказать, что очень приятно играть на площадке «Уралмаша» – отличные фанаты! Мы рады видеть команду в Лиге.
Можно сказать, что мы сегодня задали тон с самого начала. Хорошая защита, мы неплохо делились мячом. Из минусов — немного выключились в концовке, но в целом – хорошая игра», – отметил главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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