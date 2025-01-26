Иван Ухов: «Нынешний сезон складывается тяжелее предыдущего»

Иван Ухов заявил, что этот сезон для ЦСКА тяжелее предыдущего.

«Конечно, есть ощущение, что нынешний сезон складывается тяжелее предыдущего. В том году мы не были победителями лиги, а сейчас мы — действующие чемпионы. Каждая команда хочет обыграть нас. Еще и сезон стал длиннее, чем прошлогодний. Поэтому разница чувствуется.

Но мы на каждый матч настраивается с одинаковой мотивацией, чтобы показывать тот баскетбол, который мы хотим видеть», — сказал атакующий защитник ЦСКА.