«Если этот ублюдок не перестанет, я снова ему врежу». Гилберт Аренас призвал Дрэймонда еще раз ударить Джордана Пула
Гилберт Аренас призвал Дрэймонда Грина ударить Джордана Пула еще раз.
«Дрэймонд, если хочешь, чтобы он остановился, все, что тебе нужно сделать, это просто сказать: «Если этот ублюдок не перестанет болтать и поднимать эту тему, я снова ему врежу».
И Пул тут же прекратит. Он помнит первый удар и не хочет испытать это снова. Дрэймонд должен сказать: «Если он продолжит поднимать эту тему, я снова его ударю. Я извинился один раз и больше не буду извиняться». На месте Пула я бы заткнулся. Он уже знает, на что способен Дрэймонд», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
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