«Если этот ублюдок не перестанет, я снова ему врежу». Гилберт Аренас призвал Дрэймонда еще раз ударить Джордана Пула

Гилберт Аренас призвал Дрэймонда Грина ударить Джордана Пула еще раз.

«Дрэймонд , если хочешь, чтобы он остановился, все, что тебе нужно сделать, это просто сказать: «Если этот ублюдок не перестанет болтать и поднимать эту тему, я снова ему врежу».

И Пул тут же прекратит. Он помнит первый удар и не хочет испытать это снова. Дрэймонд должен сказать: «Если он продолжит поднимать эту тему, я снова его ударю. Я извинился один раз и больше не буду извиняться». На месте Пула я бы заткнулся. Он уже знает, на что способен Дрэймонд», – сказал бывший игрок НБА .