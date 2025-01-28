  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Если этот ублюдок не перестанет, я снова ему врежу». Гилберт Аренас призвал Дрэймонда еще раз ударить Джордана Пула
5

«Если этот ублюдок не перестанет, я снова ему врежу». Гилберт Аренас призвал Дрэймонда еще раз ударить Джордана Пула

Гилберт Аренас призвал Дрэймонда Грина ударить Джордана Пула еще раз.

«Дрэймонд, если хочешь, чтобы он остановился, все, что тебе нужно сделать, это просто сказать: «Если этот ублюдок не перестанет болтать и поднимать эту тему, я снова ему врежу».

И Пул тут же прекратит. Он помнит первый удар и не хочет испытать это снова. Дрэймонд должен сказать: «Если он продолжит поднимать эту тему, я снова его ударю. Я извинился один раз и больше не буду извиняться». На месте Пула я бы заткнулся. Он уже знает, на что способен Дрэймонд», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Гилберта Аренаса в соцсети X
logoДжордан Пул
logoДрэймонд Грин
logoГолден Стэйт
logoГилберт Аренас
logoНБА
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин о Джордане Пуле: «Знаю, что был неправ, но нельзя назвать мужчину «сукой», толкнуть и не получить удара в ответ»
2322 января, 19:33
«Мне действительно жаль». Дрэймонд Грин ответил на послематчевое интервью Джордана Пула
819 января, 08:49
Дрэймонд Грин: «Джордан Пул показал на меня пальцем, когда я даже не защищался против него, и я ответил ему тем же»
47 ноября 2024, 16:36
Дрэймонд Грин: «Джордан Пул играет намного лучше»
125 ноября 2024, 13:27
Рекомендуем
Главные новости
«Я поклонник четырех 10-минутных четвертей». Адам Сильвер заявил, что НБА может сократить матчи до 2 часов
16 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» примет «Оклахому», «Финикс» сразится дома с «Миннесотой» и другие матчи
315 минут назад
Еврокубок. «Литкабелис» выиграл у «Клужа», «Будучность» разгромила «Ховентуд» и другие матчи
116 минут назадLive
«Чикаго» отказался обменять Николу Вучевича на Клинта Капелу
122 минуты назад
Стефон Касл вернулся на 1-е место в рейтинге новичков, Джейлен Уэллс – 2-й
30 минут назад
«В настоящее время вы безработный». Терминал не принимает карту Джимми Батлера
452 минуты назадВидео
Евгений Пашутин обошел Димитриса Итудиса и поднялся на 1-е место по количеству побед в истории Лиги ВТБ
сегодня, 19:51
Виктор Вембаньяма и Дайсон Дэниэлс лидируют по сумме передач и блок-шотов
5сегодня, 19:40Фото
Диллон Брукс оштрафован на 25 000 долларов за мат в прямом эфире
8сегодня, 19:08
Единая лига ВТБ. «Астана» переиграла «Самару» и одержала первую победу в сезоне после 27 поражений, «Парма» вырвала победу у «Уралмаша» в овертайме
42сегодня, 19:02
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА в новом выпуске влога показал будни команды
сегодня, 17:19Видео
Генменеджеры Единой лиги ВТБ выступают за сохранение действующего лимита на легионеров
1сегодня, 15:30
«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с Джексоном Роу
7сегодня, 14:40
Андреас Пистиолис – лучший тренер Лиги ВТБ, по мнению генеральных менеджеров
1сегодня, 14:34
Андрей Зубков – лучший российский игрок Лиги ВТБ, по мнению генеральных менеджеров
сегодня, 13:53
Генменеджеры клубов Лиги ВТБ выбрали Романа Скворцова лучшим баскетбольным комментатором
1сегодня, 13:27
Кирилл Елатонцев будет лицом Лиги ВТБ через пять лет, по мнению генеральных менеджеров
сегодня, 13:17
Джей Джей Редик о поражении в Филадельфии: «Просто усталость, как умственная, так и физическая»
8сегодня, 12:11
Александр Церковный о дебюте Шведа за «Зенит»: «Алексей подтвердил правильность нашего выбора»
сегодня, 11:03
Джейлен Хорд из «Маккаби» пропустит 2-4 недели из-за мышечной травмы
сегодня, 09:25
Рекомендуем