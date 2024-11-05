Дрэймонд Грин: «Джордан Пул играет намного лучше»
Дрэймонд Грин похвалил бывшего одноклубника Джордана Пула.
«Он играет намного лучше.
У него хороший выбор бросков. Когда игрок попадает в новую ситуацию, он хочет показать все, на что способен. В прошлом сезоне он торопился. Он очень сильно хотел показать себя. Сейчас он обосновывается. В прошлом сезоне он совершал плохие броски, но он очень сильно этого хотел», – сказал форвард «Голден Стэйт» после матч с «Вашингтоном».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
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