4

Дрэймонд Грин: «Джордан Пул играет намного лучше»

Дрэймонд Грин похвалил бывшего одноклубника Джордана Пула.

«Он играет намного лучше.

У него хороший выбор бросков. Когда игрок попадает в новую ситуацию, он хочет показать все, на что способен. В прошлом сезоне он торопился. Он очень сильно хотел показать себя. Сейчас он обосновывается. В прошлом сезоне он совершал плохие броски, но он очень сильно этого хотел», – сказал форвард «Голден Стэйт» после матч с «Вашингтоном».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoВашингтон
logoДрэймонд Грин
logoДжордан Пул
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин о словах Кишона Джорджа, что у него нет броска: «То же самое мне говорили, когда я выигрывал чемпионат»
1сегодня, 05:15
Дрэймонд Грин: «Джонатан Куминга очень зрело отреагировал на перевод на скамейку. Считаю его суперзвездой»
23 ноября, 04:59
Дрэймонд Грин: «Зайон Уильямсон не просто сильный, он мощный»
32 ноября, 20:38
Дрэймонд Грин: «У меня был ужасный прошлый сезон. Я хочу продемонстрировать рост»
42 ноября, 18:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Игровая атрибутика Майкла Джордана продана на аукционе за 8,5 миллиона долларов
16 минут назадФото
Единая лига ВТБ. «Пари Нижний Новгород» сыграет с УНИКСом
сегодня, 13:09
Леброну не понравился вопрос журналиста о возможных последствиях для «Лейкерс» в случае вылета Дэвиса
7сегодня, 10:13
«Приземлился на то самое место, которое меня убивает». Энтони Дэвис усугубил травму стопы
4сегодня, 09:54
Док Риверс: «Милуоки» будет в плей-офф. Не беспокоюсь об этом»
31сегодня, 09:39
Джа Морэнт и Виктор Вембаньяма – авторы лучших моментов игрового дня НБА
2сегодня, 09:13Видео
Леброн Джеймс: «Бывают моменты, когда мы хороши, а бывают, когда нет. Надо продолжать работать»
8сегодня, 08:56
Дюрэнт стал автором решающего попадания в матче с «Сиксерс». Джордж смазал спасительный бросок
4сегодня, 08:07Видео
«Сперс» выиграли у «Клипперс» 1-ю четверть «+26», но в итоге уступили «-9»
14сегодня, 07:56
Евролига так и не определилась с местом проведения «Финала четырех» 2025 года. Абу-Даби снова включился в борьбу с Белградом
сегодня, 07:22
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Гомельский о сборной России: «В такой изоляции, как сейчас, полезно играть со всеми»
34 минуты назад
Зак Иди повторил показатели Хакима Оладжувона
41 минуту назад
Сергей Кущенко: «Впечатляет прогресс Кирилла Елатонцева. Он может стать одним из лучших центровых Единой лиги»
сегодня, 12:34
Скотти Барнсу не потребуется операция по поводу перелома орбитальной кости
сегодня, 12:05
Пол Джордж о дебюте: «Мне нужно разыграться. Хорошая новость в том, что физически чувствовал себя отлично»
сегодня, 11:46
Крис Пол: «Будем биться за Поповича»
3сегодня, 11:25
Сергей Кущенко об уровне легионеров Лиги ВТБ: «Не выпадаем из общей конструкции мужского баскетбола. Держим уровень»
1сегодня, 11:19
«Селтикс» и «Наггетс» рассматривали вариант с подписанием Лонни Уокера по ходу сезона. У новобранца «Жальгириса» есть опция выхода в контракте
сегодня, 10:58
Карлик Джонс снова повредил левый голеностоп. Он покинул площадку на 2-й минуте матча с ФМП
сегодня, 10:40
Еврокубок. «Трефл Сопот» – «Бешикташ», «Тренто» встретится с «Ховентудом»
сегодня, 09:59