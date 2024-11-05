Дрэймонд Грин: «Джордан Пул играет намного лучше»

Дрэймонд Грин похвалил бывшего одноклубника Джордана Пула.

«Он играет намного лучше.

У него хороший выбор бросков. Когда игрок попадает в новую ситуацию, он хочет показать все, на что способен. В прошлом сезоне он торопился. Он очень сильно хотел показать себя. Сейчас он обосновывается. В прошлом сезоне он совершал плохие броски, но он очень сильно этого хотел», – сказал форвард «Голден Стэйт » после матч с «Вашингтоном ».