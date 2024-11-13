Клэй Томпсон набрал 22 очка при 6 из 12 из-за дуги в первом матче против «Голден Стэйт»

Клэй Томпсон впервые сыграл против «Голден Стэйт».

4-кратный чемпион НБА в составе «Уорриорз» во вторник вышел против своей бывшей команды в составе «Мэверикс» на арене «Чейз центр» в Сан-Франциско.

На счету Клэя 22 очка, 4 подбора и 3 передачи. «Голден Стэйт» победил со счетом 120:117.

За 34 минуты Томпсон реализовал 7 из 17 с игры, включая 6 из 12 из-за дуги.

Томпсон выступал за «Уорриорз» с 2011 по 2024 годы.