Инсайдер Йован Буха: «Лейкерс» придется отдать драфт-пик 1-го раунда, если они захотят обменять Джарреда Вандербилта»

Джарред Вандербилт имеет отрицательную рыночную стоимость.

25-летний форвард пропустил почти год из-за нескольких травм.

«Если Вандербилта попробуют задействовать в сделке, «Лейкерс » придется добавить драфт-пик 1-го раунда. Это кроме стоимости игрока с другой стороны. Существует определенное видение Вандербилта, его ценности в плей-офф, контракта и истории травм. Так что его ситуация двойственна.

Для «Лейкерс», исходя из их потребностей, он достаточно ценен. И при этом его контракт тяжело обменять. В лиге нет команд, которые действительно хотели бы его заполучить. Так что «Лейкерс» лучше всего сохранить его на конец сезона и исследовать возможности летом, с учетом того, как все сложится», – рассудил инсайдер Йован Буха.

Контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2027/28 с опцией игрока на последний год. Вандербилт будет получать 11-13 миллионов долларов за сезон.