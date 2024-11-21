«Нападаешь на парня, который прославил твою карьеру». Эдди Джонсон раскритиковал Имана Шамперта за слова о Леброне Джеймсе

Эдди Джонсон раскритиковал Имана Шамперта за слова о Леброне Джеймсе.

«Отсутствие лояльности – это когда ты нападаешь на парня, который прославил твою карьеру, притащив тебя и твои 3,3 очка в среднем за матч к чемпионскому титулу в сезоне-2015/16! У людей короткая память, не так ли?» – написал бывший игрок НБА .

Ранее Шамперт обвинил Леброна Джеймса в том, что нынешние звезды лиги хотят объединяться.