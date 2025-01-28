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NCAA. Мичиган Влада Голдина jоказался сильнее Пенн Стэйт, россиянин набрал 4 очка и 3 подбора

Влад Голдин в составе Мичигана провел очередной матч в NCAA.

Университет Мичиган с российским центровым в составе взял верх над университетом Пенн Стэйт. «Вулверинс» по-прежнему не проигрывали у себя дома (10-0).

Голдин набрал 4 очка (2/4 с игры) и 3 подбора за 17 минут.

NCAA 

Мичиган – Пенн Стэйт – 76:72 (35:35, 41:37)

МИЧИГАН: Дональдсон (21 + 7 передач), Голдин (4 + 2 подбора).

ПЕНН СТЭЙТ: Керн (16 + 10 подборов).

28 января. 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
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