NCAA. Мичиган Влада Голдина jоказался сильнее Пенн Стэйт, россиянин набрал 4 очка и 3 подбора
Влад Голдин в составе Мичигана провел очередной матч в NCAA.
Университет Мичиган с российским центровым в составе взял верх над университетом Пенн Стэйт. «Вулверинс» по-прежнему не проигрывали у себя дома (10-0).
Голдин набрал 4 очка (2/4 с игры) и 3 подбора за 17 минут.
Мичиган – Пенн Стэйт – 76:72 (35:35, 41:37)
МИЧИГАН: Дональдсон (21 + 7 передач), Голдин (4 + 2 подбора).
ПЕНН СТЭЙТ: Керн (16 + 10 подборов).
28 января. 2.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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