NCAA. Мичиган Влада Голдина jоказался сильнее Пенн Стэйт, россиянин набрал 4 очка и 3 подбора

Влад Голдин в составе Мичигана провел очередной матч в NCAA.

Университет Мичиган с российским центровым в составе взял верх над университетом Пенн Стэйт. «Вулверинс» по-прежнему не проигрывали у себя дома (10-0).

Голдин набрал 4 очка (2/4 с игры) и 3 подбора за 17 минут.

NCAA

Мичиган – Пенн Стэйт – 76:72 (35:35, 41:37)

МИЧИГАН: Дональдсон (21 + 7 передач), Голдин (4 + 2 подбора).

ПЕНН СТЭЙТ: Керн (16 + 10 подборов).

28 января . 2.30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.