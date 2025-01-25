NCAA. «Вулверинс» Влада Голдина крупно уступили «Бойлермейкерс», россиянин набрал 14 очков и 6 подборов

Влад Голдин провел очередной матч в NCAA.

Университет Мичиган с российским центровым в составе в гостях крупно уступил финалисту прошлого сезона университету Пердью.

NCAA

Пердью – Мичиган – 91:64 (51:26, 40:38)

МИЧИГАН: Голдин (14 + 6 подборов)

25 января . 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.