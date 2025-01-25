NCAA. «Вулверинс» Влада Голдина крупно уступили «Бойлермейкерс», россиянин набрал 14 очков и 6 подборов
Влад Голдин провел очередной матч в NCAA.
Университет Мичиган с российским центровым в составе в гостях крупно уступил финалисту прошлого сезона университету Пердью.
Пердью – Мичиган – 91:64 (51:26, 40:38)
МИЧИГАН: Голдин (14 + 6 подборов)
25 января. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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