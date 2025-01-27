Брайан Уиндхорст: «Санз» и «Буллз» обсуждали возможность переезда Брэдли Била в Чикаго»

Брайан Уиндхорст подтвердил возможное направление переговоров «Финикса».

«Суть в том, что «Буллз» и «Санз» разговаривали и обсуждали возможность того, что Брэдли Бил переедет в Чикаго.

Не говорю, что это случится. Что это близко или что-то подобное. Разумеется, у Била есть право вето», – прокомментировал ситуацию инсайдер ESPN.

Ранее инсайдер Марк Стейн уже сообщал о потенциальном обмене Зака Лавина на Била.

«Финикс» активно ищет возможность заполучить форварда «Майами» Джимми Батлера. Сделка с «Чикаго» по защитникам может стать частью многостороннего трансфера.