Греческий «Арис» отправил в отставку главного тренера Янниса Кастритиса

Яннис Кастритис был уволен из «Ариса».

42-летний греческий специалист провел в клубе 3,5 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 4-е место в национальном чемпионате и получила право на выступление в Еврокубке.

Решение об увольнении тренера было принято на фоне неудачного сезона. «Арис » занимает предпоследнее место в чемпионате Греции (5-11) и 8-ю строчку в группе B Еврокубка (3-13).