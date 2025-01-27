Греческий «Арис» отправил в отставку главного тренера Янниса Кастритиса
Яннис Кастритис был уволен из «Ариса».
42-летний греческий специалист провел в клубе 3,5 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла 4-е место в национальном чемпионате и получила право на выступление в Еврокубке.
Решение об увольнении тренера было принято на фоне неудачного сезона. «Арис» занимает предпоследнее место в чемпионате Греции (5-11) и 8-ю строчку в группе B Еврокубка (3-13).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Ариса»
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