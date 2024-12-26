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Эл Джей Фигероа продолжит карьеру в «Арисе»

Эл Джей Фигероа переедет в Грецию.

Форвард сборной Доминиканской республики перейдет в «Арис» из испанской «Баскет Коруньи».

В прошлом сезоне в «Ульме» Фигероа набирал 12,3 очка, 3,4 подбора и 1,5 перехвата в среднем за матч Еврокубка. Его показатели упали после перехода в испанский клуб. В его активе в этом сезоне 6,2 очка и 2,6 подбора в национальном чемпионате.

Фигероа вернется в Еврокубок в составе «Ариса» и надеется перезагрузить карьеру. Греческий клуб пока занимает последнее место в группе B турнира с показателем 3-9.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoсборная Доминиканской республики
logoчемпионат Греции
logoЕврокубок
logoАрис
logoчемпионат Испании
Эл Джей Фигероа
logoБаскет Корунья
возможные переходы
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