Егор Дёмин: «Мой шкафчик в раздевалке между Ником Клэкстоном и Кэмом Томасом»

Егор Дёмин рассказал об адаптации в «Нетс».

«Настоящая подготовка к сезону началась, когда вся команда собралась вместе. Мне как новичку помогали адаптироваться в коллективе и делают это до сих пор – у нас очень хорошая атмосфера в команде. Кстати, мой шкафчик в раздевалке между Ником Клэкстоном и Кэмом Томасом. Думаю, так специально было задумано, чтобы я мог больше общаться и налаживать связь с основными игроками «Бруклина», с которыми выхожу на площадку. Также очень сильно мне помогал Терэнс Мэнн – было очень интересно познакомиться и узнать его вне баскетбола», – поделился российский разыгрывающий в своем блоге.

