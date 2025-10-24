Егор Дёмин: «Мой шкафчик в раздевалке между Ником Клэкстоном и Кэмом Томасом»
Егор Дёмин рассказал об адаптации в «Нетс».
«Настоящая подготовка к сезону началась, когда вся команда собралась вместе. Мне как новичку помогали адаптироваться в коллективе и делают это до сих пор – у нас очень хорошая атмосфера в команде. Кстати, мой шкафчик в раздевалке между Ником Клэкстоном и Кэмом Томасом. Думаю, так специально было задумано, чтобы я мог больше общаться и налаживать связь с основными игроками «Бруклина», с которыми выхожу на площадку. Также очень сильно мне помогал Терэнс Мэнн – было очень интересно познакомиться и узнать его вне баскетбола», – поделился российский разыгрывающий в своем блоге.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2130 голосов
Оклахома
Денвер
Нью-Йорк
Миннесота
Голден Стэйт
Кливленд
Лейкерс
Клипперс
Хьюстон
Филадельфия
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Блог Егора Дёмина на Спортсе
