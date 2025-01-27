Усман Дженг забросил с фолом после красивого владения «Тандер» с восемью передачами
«Оклахома» устроила красивую атаку с большим количеством передач.
Форвард Усман Дженг в матче с «Блэйзерс» (118:108) забросил с фолом после затяжного владения «Тандер» с восемью передачами.
На счету Дженга 5 очков за 11 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем