Усман Дженг забросил с фолом после красивого владения «Тандер» с восемью передачами

«Оклахома» устроила красивую атаку с большим количеством передач.

Форвард Усман Дженг в матче с «Блэйзерс» (118:108) забросил с фолом после затяжного владения «Тандер» с восемью передачами.

На счету Дженга 5 очков за 11 минут.