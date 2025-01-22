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«Не мог появиться в должном психологическом состоянии». Андреас Пистиолис извинился за неявку на пресс-конференцию после матча с «Локо»

Андреас Пистиолис извинился за неявку на пресс-конференцию после матча с «Локо».

«Прежде всего хочу извиниться за то, что я не пришел на пресс-конференцию. Этот момент мне самому не понравился, но я не мог появиться перед вами в должном психологическом состоянии, чтобы отвечать на вопросы.

Что я могу сказать о комментарии Пицилкаса относительно решающего эпизода в игре с «Локо»? Я еще не видел эти слова», – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
logoЦСКА
Андреас Пистиолис
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
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