«Не мог появиться в должном психологическом состоянии». Андреас Пистиолис извинился за неявку на пресс-конференцию после матча с «Локо»
Андреас Пистиолис извинился за неявку на пресс-конференцию после матча с «Локо».
«Прежде всего хочу извиниться за то, что я не пришел на пресс-конференцию. Этот момент мне самому не понравился, но я не мог появиться перед вами в должном психологическом состоянии, чтобы отвечать на вопросы.
Что я могу сказать о комментарии Пицилкаса относительно решающего эпизода в игре с «Локо»? Я еще не видел эти слова», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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