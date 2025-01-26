Школьник в США набрал 102 очка за матч. Леброн Джеймс требует видео

102 очка школьника привлекли внимание Леброна Джеймса.

Баскетбольная команда армянской школы Месробян, расположенной недалеко от Лос-Анджелеса, в четверг нанесла разгромное поражение школе Пасадена со счетом 119:25.

Ник Хачикян, набирающий в среднем чуть больше 32 очков за матч, установил рекорд штата Калифорния по результативности в одной игре, набрав 102 из 119 очков команды всего за 22 минуты на площадке. Он реализовал 48 из 60 бросков с игры, включая 3 из 6 из-за дуги.

Примечательно, что его брат-близнец, Дилан Хачикян, сделал 35 передач, не совершив ни одного броска с игры. Дилан оформил трипл-дабл, сделав также 15 подборов и 13 перехватов.

Удивительные показатели школьников привлекли внимание суперзвезды «Лейкерс » Леброна Джеймса , который написал в соцсети: «Я хочу увидеть видео».