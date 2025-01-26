Школьник в США набрал 102 очка за матч. Леброн Джеймс требует видео
102 очка школьника привлекли внимание Леброна Джеймса.
Баскетбольная команда армянской школы Месробян, расположенной недалеко от Лос-Анджелеса, в четверг нанесла разгромное поражение школе Пасадена со счетом 119:25.
Ник Хачикян, набирающий в среднем чуть больше 32 очков за матч, установил рекорд штата Калифорния по результативности в одной игре, набрав 102 из 119 очков команды всего за 22 минуты на площадке. Он реализовал 48 из 60 бросков с игры, включая 3 из 6 из-за дуги.
Примечательно, что его брат-близнец, Дилан Хачикян, сделал 35 передач, не совершив ни одного броска с игры. Дилан оформил трипл-дабл, сделав также 15 подборов и 13 перехватов.
Удивительные показатели школьников привлекли внимание суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, который написал в соцсети: «Я хочу увидеть видео».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
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