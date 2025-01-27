Леброн набирает 10+ очков в 1262 матчах подряд. 4.30 – серия прервется в этом сезоне

Букмекеры оценили шансы Леброна Джеймса продлить результативную серию.

Форвард «Лейкерс» удерживает рекорд НБА по продолжительности серии с 10+ очками за игру – 1262 матча.

Американские букмекеры дают коэффициент 1.20, что Джеймс наберет минимум 10 очков в каждой игре этого сезона, включая плей-офф. 4.30 – серия прервется до конца сезона.

В последнем матче «Лейкерс» с «Голден Стэйт» Джеймс набрал 25 очков при 12 из 25 с игры.

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