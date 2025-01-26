Леброн Джеймс сравнялся с Дирком Новицки по количеству подборов за карьеру

Леброн Джеймс сравнялся с Дирком Новицки в списке лучших по подборам в истории.

Звездный форвард «Лейкерс » записал на свой счет 5 подборов в победном матче против «Голден Стэйт» и поднялся на 26-е место в истории НБА по количеству подборов за карьеру.

Джеймс сравнялся с легендой «Далласа» Дирком Новицки . На счету обоих – 11 489 подборов.

25-е место в списке занимает легендарный центровой «Нью-Йорка» Патрик Юинг (11 607). Лучшим в истории лиги по подборам является Уилт Чемберлен (23 924).