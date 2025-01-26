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Кристапс Порзингис: «В прошлом сезоне были львом, а в этом похожи на домашнюю кошку»

Кристапс Порзингис раскритиковал настрой «Селтикс» в этом сезоне.

«В прошлом сезоне мы были львом, а в некоторых матчах этого сезона похожи на домашнюю кошку.

Мы хотим играть с тем же боевым настроем, но это тяжело. Очевидно, мы не можем обманывать себя и в каждом матче делать вид, как будто это плей-офф. Это тяжело, это человеческая природа.

Но мы знаем, какая у нас команда, и мы знаем, что сможем настроиться на важные матчи, но нам нужно продолжать прибавлять благодаря хорошим победам, таким как сегодня», – сказал центровой «Бостона» после победы над «Далласом».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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