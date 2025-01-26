Джейсон Тейтум – 11-й игрок в истории «Бостона», набравший 13 000 очков за карьеру
Джейсон Тейтум набрал 13 000-е очко в карьере.
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал 11-м игроком в истории клуб, который достиг отметки в 13 000 очков за карьеру.
Тейтум отметился 24 очками в победном матче против «Далласа» (122:107) и увеличил свой показатель за карьеру до 13 017.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Celtics Stats в соцсети X
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