Джейсон Тейтум – 11-й игрок в истории «Бостона», набравший 13 000 очков за карьеру

Джейсон Тейтум набрал 13 000-е очко в карьере.

Форвард «Бостона » Джейсон Тейтум стал 11-м игроком в истории клуб, который достиг отметки в 13 000 очков за карьеру.

Тейтум отметился 24 очками в победном матче против «Далласа» (122:107) и увеличил свой показатель за карьеру до 13 017.