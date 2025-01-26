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«Самый зрелищный игрок в НБА». Майлз Бриджес считает, что Ламело Болл должен попасть на Матч всех звезд

Майлз Бриджес заявил, что Ламело Болл обязательно должен попасть на Матч звезд.

«Я думаю, что он самый зрелищный игрок в НБА.

Все хотят посмотреть на его игру. Он набирает в среднем 29 очков за матч. Так что я не вижу причин, почему бы ему не попасть на Матч всех звезд.

Но даже если он не попадет, это будет для него большой мотивацией двигаться дальше. Но я лично думаю, что он должен попасть», – сказал форвард «Шарлотт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoЛамело Болл
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