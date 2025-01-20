Пол Пирс: «На месте Ламело я бы попытался свалить из «Шарлотт». Эта команда не развивается»
Пол Пирс критически отозвался о «Хорнетс».
«Шарлотт» меня разочаровал. Им пора уже становиться лучше. У команды есть звезда в лице Ламело. Вы так долго на дне, почему вы не развиваетесь? Я вижу, как развивается «Атланта», вижу, как развивается «Детройт», даже вижу, как развиваются парни в «Бруклине». Что происходит с «Хорнетс»?
Каждый год вы получаете топ-пики. За пять лет Ламело у вас должно было быть около трех, четырех, пяти высоких выборов, которые должны были развиваться в сильных игроков.
На месте Ламело я бы попытался свалить оттуда. Там он ни с кем не может конкурировать», – считает бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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