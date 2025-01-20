13

Пол Пирс: «На месте Ламело я бы попытался свалить из «Шарлотт». Эта команда не развивается»

Пол Пирс критически отозвался о «Хорнетс».

«Шарлотт» меня разочаровал. Им пора уже становиться лучше. У команды есть звезда в лице Ламело. Вы так долго на дне, почему вы не развиваетесь? Я вижу, как развивается «Атланта», вижу, как развивается «Детройт», даже вижу, как развиваются парни в «Бруклине». Что происходит с «Хорнетс»?

Каждый год вы получаете топ-пики. За пять лет Ламело у вас должно было быть около трех, четырех, пяти высоких выборов, которые должны были развиваться в сильных игроков.

На месте Ламело я бы попытался свалить оттуда. Там он ни с кем не может конкурировать», – считает бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
logoПол Пирс
logoШарлотт
logoНБА
logoЛамело Болл
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Особенный матч». Лонзо и Ламело Боллы сыграли друг против друга впервые с 2021 года, Лианджело наблюдал с трибуны
618 января, 08:10Видео
Лу Уильямс: «Не думаю, что Купер Флэгг способен вытянуть команду единолично. Хотел бы увидеть его в «Шарлотт»
1213 января, 16:59
Ламело Болл лидирует по количеству бросков в минуту со времен Уилта Чемберлена
312 января, 13:43
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» сразится с «Олимпиакосом»
17 минут назад
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» принимает УГМК, «Ника» встречается с МБА и другие матчи
24 минуты назадLive
НБА. «Мемфис» – «Миннесота», «Голден Стэйт» встретится с «Бостоном» и другие матчи
1633 минуты назадLive
Леброн Джеймс сравнялся со Скотти Пиппеном и вышел на 7-е место по количеству перехватов за карьеру в НБА
339 минут назадФото
Лу Уильямс: «Многие свободные агенты не рассматривают «Хит» из-за их культуры, клуб сам этому способствует»
155 минут назад
Чендлер Парсонс: «Тандер» – главное шоу в городе. «Хит» – на заднем плане в Майами»
2сегодня, 16:16
«Оклахома» – единоличный фаворит Запада в плей-офф по оценке ESPN, еще 5 команд претендуют на финал конференции
1сегодня, 15:56
Егор Демин – 9-й в прогнозе на драфт-2025 НБА от ESPN, Влад Голдин – 93-й
4сегодня, 15:42
Джонатан Гивони: «Всего несколько игроков на планете могут так читать игру во время пик-н-ролла, как Егор Демин»
сегодня, 15:27Видео
Стив Керр: «Хотим, чтобы «Уорриорз» процветали после нашего ухода»
3сегодня, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выбыл на 1,5 месяца из-за травмы голеностопа
34 минуты назад
Билл Симмонс, скорее всего, продолжит сотрудничество со Spotify в рамках платформы The Ringer
сегодня, 14:15
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Кремону»
сегодня, 12:00
В «Милане» опасаются, что Зак Ледэй получил серьезную травму плеча
сегодня, 11:37
Адриатическая лига. «Морнар Бар» сыграет с «Црвеной Звездой»
сегодня, 09:09
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» примет «Анадолу Эфес»
сегодня, 07:46
Чемпионат Италии. 20 очков Энниса помогли «Венеции» обыграть «Милан», «Брешия» уступила «Дертоне» и другие результаты
вчера, 21:01
Чемпионат Греции. АЕК разгромил ПАОК, «Кардицас» выиграл у «Промитеаса»
вчера, 20:56
Илона Корстин: «Переход в «Зенит» придаст карьере Алексея Шведа дополнительный импульс»
1вчера, 20:55
Адриатическая лига. «Дубай» проиграл «Цедевите-Олимпии», «Партизан» разгромил «Спартак Суботица» и другие результаты
вчера, 20:04
Рекомендуем