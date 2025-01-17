Ламело Болл лидирует с большим отрывом по количеству бросков с одной ноги из-за дуги

Ламело Болл – лидер по количеству бросков с одной ноги из-за дуги.

Эксперт Тодд Уайтхед опубликовал Топ-5 игроков по количеству бросков из-за дуги с одной ноги в этом сезоне. С большим отрывом лидирует разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл , который совершил 53 броска и реализовал 21 (40%).

Далее идут Трэй Янг (3 из 7), Виктор Вембаньяма (2 из 6), Тайриз Халибертон (1 из 6) и Леброн Джеймс (3 из 5).