Ламело Болл лидирует с большим отрывом по количеству бросков с одной ноги из-за дуги
Ламело Болл – лидер по количеству бросков с одной ноги из-за дуги.
Эксперт Тодд Уайтхед опубликовал Топ-5 игроков по количеству бросков из-за дуги с одной ноги в этом сезоне. С большим отрывом лидирует разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл, который совершил 53 броска и реализовал 21 (40%).
Далее идут Трэй Янг (3 из 7), Виктор Вембаньяма (2 из 6), Тайриз Халибертон (1 из 6) и Леброн Джеймс (3 из 5).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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