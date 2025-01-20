Кайл Кузма: «Не говорили с командой об обмене и дедлайне»

Кайл Кузма прокомментировал ход сезона.

29-летний форвард проводит неудачный розыгрыш чемпионата, набирая 14,4 очка, 5,3 подбора и 2,5 передачи за 27,4 минуты в среднем в 24 матчах. Баскетболист столкнулся с травмами паха и ребер.

«Впервые в карьере был так травмирован. Я был долгое время очень расстроен, но потом смирился. Иду от матча к матчу, стараюсь сконцентрироваться на настоящем.

Увидим, как все пойдет. Пока ничего не знаю. У нас с командой не было разговоров о дедлайне или обмене», – поделился Кузма.