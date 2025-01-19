Кевин Дюрэнт о дебюте Ника Ричардса (21+11): «Он был великолепен: не усложнял игру, хорошо завершал и подбирал»

Кевин Дюрэнт и Девин Букер остались довольны новым одноклубником.

Центровой Ник Ричардс перешел в «Санз» из «Шарлотт» в результате обмена. В дебютном матче Ричардс набрал 21 очко и 11 подборов за 29 минут со скамейки запасных, реализовав 7 из 8 бросков с игры и 7 из 9 штрафных.

«Он был великолепен. Завершал под кольцом. Дал нам дополнительные владения в результате подборов в атаке. Выделился на паркете, 7 из 8 точных бросков, все комфортнее чувствует себя на площадке. Общается. Служит основой для нашей обороны. Мне очень понравилось начало, надо продолжать в том же духе. Он не усложнял игру, хорошо завершал и подбирал», – поделился впечатлениями форвард Кевин Дюрэнт.

«Ник был невероятен. Ловил мячи, забирал отскоки, хорошо завершал. В первом же матче хорошо чувствовал пространство и свою позицию. Отличное приобретение и отличное выступление», – заключил защитник Девин Букер.

«Финикс» справился с «Детройтом» (125:121) на выезде.