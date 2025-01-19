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Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл (23+15) в победном матче с «Портлендом»

Дабл-дабл Алперена Шенгюна помог «Хьюстону» обыграть «Блэйзерс» (125:103).

В активе центрового 23 очка, 15 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Шенгюн реализовал 10 из 19 бросков с игры.

Наиболее результативным на площадке был защитник Джейлен Грин. На его счету 26 очков и 5 подборов при 10 из 17 с игры и 4 из 6 из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Хьюстона»
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