Джейлен Грин лидирует в этом сезоне по количеству прыжков выше 60 см, Энтони Эдвардс – второй
Джейлен Грин совершил наибольшее количество прыжков выше 60 см.
Эксперт Тодд Уайтхед представил пятерку лидеров нынешнего сезона по количеству прыжков высотой не менее 60 сантиметров (24 дюйма).
Первое место по этому показателю занимает защитник «Хьюстона» Джейлен Грин (355 прыжков). Далее идут Энтони Эдвардс (345), Ив Мисси (343), Амен Томпсон (326) и Дэниэл Гэффорд (294).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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