Энтони Эдвардс недавно обращался к Майклу Джордану за советом по игре против сдваиваний
Энтони Эдвардс столкнулся с особым вниманием защиты оппонентов.
Игрок вышел на порог суперзвездного статуса в прошлом плей-офф, выведя «Миннесоту» в финал Западной конференции. В этом сезоне Эдвардс столкнулся с регулярной двойной и тройной опекой. Несмотря на это, защитник проводит наиболее результативный и эффективный сезон в своей карьере, набирая 26,2 очка в среднем при эффективности (eFG%) в 54,4%.
По сообщению комментатора ESPN Марка Джонса, Эдвардс прислушивается к рекомендациям бывших игроков и недавно обращался к Майклу Джордану за советом про противодействию такому типу защит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети комментатора Марка Джонса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем