Энтони Эдвардс недавно обращался к Майклу Джордану за советом по игре против сдваиваний

Энтони Эдвардс столкнулся с особым вниманием защиты оппонентов.

Игрок вышел на порог суперзвездного статуса в прошлом плей-офф, выведя «Миннесоту» в финал Западной конференции. В этом сезоне Эдвардс столкнулся с регулярной двойной и тройной опекой. Несмотря на это, защитник проводит наиболее результативный и эффективный сезон в своей карьере, набирая 26,2 очка в среднем при эффективности (eFG%) в 54,4%.

По сообщению комментатора ESPN Марка Джонса, Эдвардс прислушивается к рекомендациям бывших игроков и недавно обращался к Майклу Джордану за советом про противодействию такому типу защит.