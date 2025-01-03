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Чарльз Баркли: «У Энтони Эдвардса спад. Он не Майкл Джордан, они похожи только тем, что оба черные»

Чарльз Баркли раскритиковал изменения в игре Энтони Эдвардса.

«У Энтони Эдвардса спад. Он превратился в игрока периметра. Он недостаточно агрессивен в атаке по сравнению с прошлым сезоном. Можно возразить, что он набирает 19 очков в среднем (24,8 при 41,5% трехочковых), но это плохие 19.

Он слишком часто бросает из-за дуги. Если ты против него защищаешься, то хочешь, чтобы он бросал дальние. В ином случае он идет к кольцу, ставит сверху через твоих парней, заставляет их фолить и набирать командные замечания. Этого не происходит если он бросает трехочковые, даже если он их попадает.

В прошлом году мы говорили, что он похож на Майкла Джордана. Это было глупо. Они похожи только тем, что оба черные. Он хороший парень, будет отличным игроком. Но он регрессировал, ему нужно прибавить в лидерских навыках. Когда ты совершил прорыв, все становится только сложнее», – заключил Чарльз Баркли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Inside the NBA, Vito Corleonie в сети X
logoМиннесота
logoМайкл Джордан
logoЧарльз Баркли
logoНБА
logoЭнтони Эдвардс
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