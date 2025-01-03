Чарльз Баркли: «У Энтони Эдвардса спад. Он не Майкл Джордан, они похожи только тем, что оба черные»

Чарльз Баркли раскритиковал изменения в игре Энтони Эдвардса.

«У Энтони Эдвардса спад. Он превратился в игрока периметра. Он недостаточно агрессивен в атаке по сравнению с прошлым сезоном. Можно возразить, что он набирает 19 очков в среднем (24,8 при 41,5% трехочковых), но это плохие 19.

Он слишком часто бросает из-за дуги. Если ты против него защищаешься, то хочешь, чтобы он бросал дальние. В ином случае он идет к кольцу, ставит сверху через твоих парней, заставляет их фолить и набирать командные замечания. Этого не происходит если он бросает трехочковые, даже если он их попадает.

В прошлом году мы говорили, что он похож на Майкла Джордана . Это было глупо. Они похожи только тем, что оба черные. Он хороший парень, будет отличным игроком. Но он регрессировал, ему нужно прибавить в лидерских навыках. Когда ты совершил прорыв, все становится только сложнее», – заключил Чарльз Баркли .