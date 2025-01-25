«Даллас» надеется на возвращение Луки Дончич до Матча всех звезд
Лука Дончич может вернуться в строй до Матча всех звезд.
По данным инсайдера Марка Стейна, «Мэверикс» рассчитывают на возвращение звездного разыгрывающего до перерыва на Матч всех звезд.
Дончич пропустил месяц из-за травмы левой икроножной мышцы, которую он получил в Рождество.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем