«Даллас» надеется на возвращение Луки Дончич до Матча всех звезд

Лука Дончич может вернуться в строй до Матча всех звезд.

По данным инсайдера Марка Стейна, «Мэверикс» рассчитывают на возвращение звездного разыгрывающего до перерыва на Матч всех звезд. Дончич пропустил месяц из-за травмы левой икроножной мышцы, которую он получил в Рождество.