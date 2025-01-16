Яннис Адетокумбо и Никола Йокич остаются лидерами голосования болельщиков на Матч всех звезд

Яннис Адетокумбо и Никола Йокич лидируют в голосовании на Матч всех звезд.

НБА опубликовала промежуточные итоги голосования болельщиков за включение в состав участников Матча всех звезд НБА 2025 года.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо и центровой «Денвера» Никола Йокич продолжают лидировать в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Леброн Джеймс («Лейкерс») сместил Кевина Дюрэнта («Финикс») со второго места среди игроков передней линии Западной конференции. Лука Дончич («Даллас») сократил отставание от Стефена Карри («Голден Стэйт») в борьбе за второе место среди защитников Запада.

Голосование завершится в понедельник, 20 января. Ведущие NBA on TNT объявят стартовых игроков Матча всех звезд 2025 года в четверг, 23 января.

Болельщики предоставляют 50% голосов при определении участников Матча звезд. На игроков НБА и представителей СМИ приходится по 25%.

Звездный уикенд в 2025 году пройдет в Сан-Франциско на домашней арене «Голден Стэйт».