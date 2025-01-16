Яннис Адетокумбо и Никола Йокич остаются лидерами голосования болельщиков на Матч всех звезд
НБА опубликовала промежуточные итоги голосования болельщиков за включение в состав участников Матча всех звезд НБА 2025 года.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо и центровой «Денвера» Никола Йокич продолжают лидировать в Западной и Восточной конференциях соответственно.
Леброн Джеймс («Лейкерс») сместил Кевина Дюрэнта («Финикс») со второго места среди игроков передней линии Западной конференции. Лука Дончич («Даллас») сократил отставание от Стефена Карри («Голден Стэйт») в борьбе за второе место среди защитников Запада.
Голосование завершится в понедельник, 20 января. Ведущие NBA on TNT объявят стартовых игроков Матча всех звезд 2025 года в четверг, 23 января.
Болельщики предоставляют 50% голосов при определении участников Матча звезд. На игроков НБА и представителей СМИ приходится по 25%.
Звездный уикенд в 2025 году пройдет в Сан-Франциско на домашней арене «Голден Стэйт».
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