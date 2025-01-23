Джейсон Кидд о восстановлении Луки Дончича: «Он движется в нужном направлении»
Джейсон Кидд прокомментировал реабилитацию Луки Дончича.
Словенский разыгрывающий получил травму икроножной мышцы в матче с «Миннесотой» 25 декабря. Дончич должен пройти обследование в ближайшие дни.
«Он движется в нужном направлении. Делает все, что от него требуется. Так что все выглядит неплохо», – заметил главный тренер «Мэверикс». «Даллас» уступил «Тимбервулвз» в последнем домашнем матче (114:115). Клуб проиграл 10 из 14 игр после травмы Дончича.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Мистретты
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