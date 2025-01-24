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Лу Уильямс: «Нужны ли действительно Йокичу такие цифры для победы? В этом разница с Шэем Гилджес-Александером»

Лу Уильямс поделился мнением о статистике Николы Йокича.

Сербский центровой оформил 5-й трипл-дабл подряд и 20-й в сезоне. 14 раз это достижение покорялось ему уже в 3-й четверти. В последнем матче Йокич набрал 35+22+17.

«Мне нравится то, что он делает. Это очень серьезные цифры. И его команда побеждает, тут не к чему придраться. Его команда получает результат, а его статистика сумасшедшая. Последние цифры, которые я сейчас увидел.

Вот мой аргумент. Действительно ли ему приходится делать это? Нужно ли ему показывать такие цифры, чтобы команда побеждала? Вот в чем разница между ним и Шэем Гилджес-Александером. ШГА следует ритму игры, они побеждают, и все вокруг него тоже показывают себя.

Это единственная претензия к нему, нужны ли на самом деле такие цифры?» – порассуждал бывший баскетболист.

Соведущие Уильямса остались озадачены его интерпретацией.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Run It Back, соцсети n i k o l a e s t h e t i c
logoЛу Уильямс
logoДенвер
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoШэй Гилджес-Александер
logoНикола Йокич
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