«Бруклин» готов оставить Кэмерона Джонсона, если не будет подходящего варианта обмена

«Нетс» не против сохранить Кэмерона Джонсона.

«Нетс» сохранили высокую запрашиваемую цену в переговорах по обмену Кэмерона Джонсона и готовы оставить форварда после дедлайна обменов 6 февраля, если никто не согласится на предложенную цену, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Однако, по мнению функционеров лиги, Джонсон по-прежнему является игроком, которого, скорее всего, обменяют до дедлайна.

Ранее сообщалось, что «Бруклин » хочет за Джонсона два пика 1-го раунда или равноценного игрока.