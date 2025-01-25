«Бруклин» готов оставить Кэмерона Джонсона, если не будет подходящего варианта обмена
«Нетс» не против сохранить Кэмерона Джонсона.
«Нетс» сохранили высокую запрашиваемую цену в переговорах по обмену Кэмерона Джонсона и готовы оставить форварда после дедлайна обменов 6 февраля, если никто не согласится на предложенную цену, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Однако, по мнению функционеров лиги, Джонсон по-прежнему является игроком, которого, скорее всего, обменяют до дедлайна.
Ранее сообщалось, что «Бруклин» хочет за Джонсона два пика 1-го раунда или равноценного игрока.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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