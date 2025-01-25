Адриатическая лига. «Задар» победил «Студентски центар», «Борац Чачак» принимает ФМП
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Хорватский «Задар» победил черногорский «Студентски центар», во встрече сербских команд «Борац Чачак» встречается с ФМП.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 15-2, Будучность Черногория – 15-2, Црвена Звезда Сербия – 14-3, Дубай ОАЭ – 12-5, Игокеа Босния и Герцеговина – 11-6, Цедевита-Олимпия Словения – 10-7, Задар Хорватия – 10-8, Спартак Суботица Сербия – 10-8, Мега Сербия – 8-9, ФМП Сербия – 8-9, Сплит Хорватия – 6-11, Борац Чачак Сербия – 6-11, Студентски центар Черногория – 6-12, КРКА Словения – 4-14, Цибона Хорватия – 2-15, Морнар Бар Черногория – 1-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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