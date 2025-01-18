0

Адриатическая лига. «Сплит» – «Будучность», КРКА – «Борац Чачак»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

Хорватский «Сплит» примет черногорскую «Будучность», словенский КРКА – сербский «Борац Чачак».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Партизан Сербия – 14-2, Будучность Черногория – 14-2, Црвена Звезда Сербия – 13-3, Дубай ОАЭ – 12-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-6, Задар Хорватия – 9-7, Цедевита-Олимпия Словения – 9-7, Спартак Суботица Сербия – 9-7, Мега Сербия – 8-8, ФМП Сербия – 7-9, Сплит Хорватия – 6-10, Борац Чачак Сербия – 5-11, Студентски центар Черногория – 5-11, КРКА Словения – 4-12, Цибона Хорватия – 2-14, Морнар Бар Черногория – 1-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoБорац Чачак
logoБудучность
logoКРКА
logoСплит
logoАдриатическая лига
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. «Борац Чачак» проиграл «Спартаку Суботица», «Будучность» была сильнее КРКА
22 декабря 2024, 21:09
Адриатическая лига. «Сплит» одолел КРКА, «Црвена Звезда» обыграла «Цибону»
9 декабря 2024, 20:59
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – «Парма», «Нижний Новгород» примет «Уралмаш»
3 минуты назад
Эди Тавареш посоветовал «заткнуться» ассистенту Барцокаса, который обвинил «Реал» в давлении на судей
127 минут назад
«Уорриорз» интересны Вучевич, Коллинз, Валанчюнас и Уильямс
242 минуты назад
Вембаньяма опережает 90% игроков в истории НБА по блок-шотам. Француз проводит второй сезон в лиге
4сегодня, 09:20
Кайри Ирвинг о матчах против «Тандер»: «Это личное»
1сегодня, 08:58
Данк Аарона Гордона после передачи Николы Йокича – лучший момент игрового дня НБА
1сегодня, 08:30Видео
«Особенный матч». Лонзо и Ламело Боллы сыграли друг против друга впервые с 2021 года, Лианджело наблюдал с трибуны
4сегодня, 08:10Видео
Чет Холмгрен успешно восстанавливается после перелома. Повторный осмотр через 3-5 недель
1сегодня, 07:55
Эрик Споэльстра о возвращении Батлера: «Знаю, что вы хотите от меня услышать. Но не оправдаю ваших ожиданий»
сегодня, 07:47
Джимми Батлер о взаимоотношениях с «Хит»: «Ситуация такая, какая она есть»
10сегодня, 07:29
Ко всем новостям
Последние новости
Ксавьер Мун болельщикам «Зенита»: «Надеюсь вернуться более сильным и увидеть вас в будущем»
15 минут назад
ACB. «Манреса» – «Ховентуд», «Уникаха» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
21 минуту назад
Чемпионат Франции. «Шоле» против «Лиможа», «Сен-Кантен» сыграет с «Элан Шалоном» и другие матчи
сегодня, 09:09
Чемпионат Греции. «Арис» – «Колоссос», «Лаврион» встретится с «Перистери»
сегодня, 07:02
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» встретится с «Мерсином»
сегодня, 06:52
Чемпионат Франции. «Страсбур» уступил «Бурку»
вчера, 20:59
Американский форвард Джеймс Наннэлли продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:10
Чемпионат Турции. «Яловаспор» одолел «Манису»
вчера, 20:07
Запрет Димитрису Яннакопулосу на посещение матчей чемпионата Греции до июня остается в силе
вчера, 16:29
Артур Куруц перешел из «Мурсии» в «Бреоган»
вчера, 13:51
Рекомендуем