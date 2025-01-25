Маскот «Сиксерс» помог команде в ключевом владении игры с «Кэвз». Франклин спровоцировал тайм-аут и потерю при вводе мяча из-за боковой
Маскот «Сиксерс» помог команде в решающий момент матча с «Кавальерс».
Франклин спровоцировал тайм-аут, а затем потерю у «Кливленда» при вводе мяча из-за боковой.
Тай Джером так и не смог передать мяч одному из одноклубников за 9,4 секунды до сирены при счете 126:129. Стоявший рядом маскот делал все, чтобы отвлечь его.
«Сиксерс» победили «Кэвз» (132:129), прервав серию из 7 поражений.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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