Тай Джером реализовал 8/8 из-за дуги и набрал 33 очка со скамейки «Кэвз» в матче с «Сиксерс»

Тай Джером выдал уникальную статистику в матче с «Сиксерс».

Атакующий защитник «Кливленда » в матче с «Филадельфией» (129:132) реализовал 8/8 из-за дуги и набрал 33 очка со скамейки.

Джером стал первым запасным в истории НБА с подобными показателями. Оба являются рекордными в его карьере.

В матчах за «Кавальерс» еще никто прежде не попадал 8 из-за дуги без промаха.

За 33 минуты Тай также набрал 3 подбора, 3 передачи и 2 перехвата, реализовав 11/14 с игры.