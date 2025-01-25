Тай Джером реализовал 8/8 из-за дуги и набрал 33 очка со скамейки «Кэвз» в матче с «Сиксерс»
Тай Джером выдал уникальную статистику в матче с «Сиксерс».
Атакующий защитник «Кливленда» в матче с «Филадельфией» (129:132) реализовал 8/8 из-за дуги и набрал 33 очка со скамейки.
Джером стал первым запасным в истории НБА с подобными показателями. Оба являются рекордными в его карьере.
В матчах за «Кавальерс» еще никто прежде не попадал 8 из-за дуги без промаха.
За 33 минуты Тай также набрал 3 подбора, 3 передачи и 2 перехвата, реализовав 11/14 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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