Хавьер Паскуаль: «Хотим насладиться моментом со всеми болельщиками здесь, дома, против хорошо подготовленного соперника»

«Зенит» проведет единственный домашний матч в ноябре против «Енисея».

«Прежде всего, мы хотели бы, чтобы все болельщики пришли, потому что это единственная возможность увидеть команду в ноябре, ведь только эту игру мы проведем дома. Мы вернулись после долгой поездки и очень тяжелого матча. Хотим сыграть на уровне и насладиться моментом со всеми болельщиками здесь, дома, против хорошо подготовленного соперника. У них отличный тренер, серьезная команда. Нам нужно будет сыграть очень хорошо, если мы хотим победить», – заявил главный тренер команды Хавьер Паскуаль .

«Мы прекрасно знаем, как нас болельщики любят. Они приходят, переживают. Выходные, будни, без разницы, какая погода — все равно собираются очень много народа на играх. Когда у тебя месяц нет домашних поединков, наверное, для них это очень тяжеловато. Но и для нас, конечно, всегда гораздо приятнее играть на домашней арене перед своими болельщиками нежели на выезде.

Сейчас самая главная задача — это в первую очередь порадовать всех ребят, которые придут завтра на игру, выложиться по полной, добиться нужного нам результата, и поблагодарить наших болельщиков за то, что они приходят нас поддерживать. А потом просто держать концентрацию и стараться выиграть максимум игр на выезде, насколько это возможно, потому что каждая встреча, каждое очко очень важно именно в конце распределения турнирной таблицы», – присоединился к мнению тренера форвард Сергей Карасев .