Хавьер Паскуаль о травме Винса Хантера: «Он может самостоятельно передвигаться»

Хавьер Паскуаль прокомментировал травму колена у Винса Хантера.

«Он может самостоятельно передвигаться. Надеюсь, что ничего серьезного, я оптимист», – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит » выиграл у ЦСКА (82:78), прервав 11‑матчевую победную серию армейцев и увеличив свою до 10 побед подряд.