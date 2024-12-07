Хавьер Паскуаль о травме Винса Хантера: «Он может самостоятельно передвигаться»
Хавьер Паскуаль прокомментировал травму колена у Винса Хантера.
«Он может самостоятельно передвигаться. Надеюсь, что ничего серьезного, я оптимист», – сказал главный тренер «Зенита».
«Зенит» выиграл у ЦСКА (82:78), прервав 11‑матчевую победную серию армейцев и увеличив свою до 10 побед подряд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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