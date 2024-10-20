«Милан» проявляет интерес к Нико Мэнниону
Нико Мэннион может перейти в «Милан».
«Милан» заинтересован в подписании разыгрывающего «Варезе» Нико Мэнниона для усиления задней линии. Итальянец планирует покинуть «Варезе».
23-летний Мэннион играет за «Варезе» с декабря 2023 года. В предыдущем сезоне он набирал 20,3 очка, 3,5 подбора и 6,6 передачи в среднем за матч, став лучшим бомбардиром итальянской лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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