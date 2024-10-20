«Милан» проявляет интерес к Нико Мэнниону

Нико Мэннион может перейти в «Милан».

«Милан » заинтересован в подписании разыгрывающего «Варезе» Нико Мэнниона для усиления задней линии. Итальянец планирует покинуть «Варезе ».

23-летний Мэннион играет за «Варезе» с декабря 2023 года. В предыдущем сезоне он набирал 20,3 очка, 3,5 подбора и 6,6 передачи в среднем за матч, став лучшим бомбардиром итальянской лиги.