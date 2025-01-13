«Милан» интересуется центровым Орландо Робинсоном
Орландо Робинсон может продолжить карьеру в Европе.
Центровой (24 года, 208 см) был отчислен из «Сакраменто» в начале января. Робинсон набирал 2,1 очка, 1,6 подбора и 1 передачу за 6,3 минуты в среднем в 9 матчах за команду.
«Милан» ведет поиск «большого» для укрепления своей передней линии.
Робинсон является одним из кандидатов на место в составе итальянского клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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