«Милан» интересуется центровым Орландо Робинсоном

Орландо Робинсон может продолжить карьеру в Европе.

Центровой (24 года, 208 см) был отчислен из «Сакраменто » в начале января. Робинсон набирал 2,1 очка, 1,6 подбора и 1 передачу за 6,3 минуты в среднем в 9 матчах за команду.

«Милан » ведет поиск «большого» для укрепления своей передней линии.

Робинсон является одним из кандидатов на место в составе итальянского клуба.